Maxime Lestienne, élu homme du match Antwerp-Standard: «Celle-là, je ne pouvais pas la rater!»

Cela faisait plus de deux mois qu’il n’avait plus inscrit son nom dans la liste des buteurs, mais Maxime Lestienne a choisi le moment idéal pour sortir de sa boîte. À la réception d’une balle qui traînait dans la surface anversoise, bien aidé par le laxisme de la défense et une reprise de la tête non cadrée de Laifis, le Mouscronnois a sauvé les siens. « Je sentais qu’elle allait arriver là, c’est pour ça que je me suis fait oublier », réagit le principal intéressé au micro d’Eleven Sports. « Après, je reconnais que j’ai eu de la chance. Mais, celle-là, je ne pouvais pas la rater ! Même si je sais que j’en ai déjà raté des plus faciles, et que la finition n’est pas vraiment mon fort ces derniers temps… »

Toutefois, l’ailier liégeois a réussi à la mettre au fond. Une véritable libération pour les Rouches, qui revenaient bien dans le coup après avoir pas mal subi… « C’était un match très difficile », enchaîne l’ancien du PSV. « Ils nous ont mis une pression très forte dans les trente premières minutes, on ne savait pas réagir. Il y avait peut-être aussi un manque de communication de notre part. Mais on a remédié à ça à la mi-temps, en parlant beaucoup. Après, ça a été beaucoup mieux. On a réussi à déstabiliser Anvers, même s’ils sont partis à plusieurs reprises dans notre dos. On a également profité de l’apport de plusieurs jeunes, qui ont montré une belle envie. Ça met une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs présents, c’est bien. »