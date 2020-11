D1A: le FC Bruges s’impose à Ostende (1-3) et rejoint provisoirement en tête du championnat

Le Club de Bruges a rejoint Charleroi en tête du classement de la Jupiler Pro League après douze journées. Les champions de Belgique ont mis à profit, dimanche, leur déplacement à Ostende en s’imposant 1-3. Rits (32e), Diatta (81e) et Badji (90e) ont inscrit les buts brugeois. Gueye (38e) a été le buteur ostendais. Les hommes de Philippe Clement comptent 23 points tout comme le Sporting carolo mais a joué un match de plus pour y parvenir. Après ce 2e revers consécutif, Ostende occupe la 11e place et possède 15 points après onze rencontres.

Agréable surprise de ce début de compétition, la formation ostendaise s’offrit la première possibilité de but dès la 5e minute. Hjulsager obligea Mignolet a démontrer son talent.