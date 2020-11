Guillaume Martin est le meilleur grimpeur de la Vuelta: «Une grande première»

« Le contexte est particulier, il n’y a pas beaucoup de spectateurs pour les raisons qu’on sait, mais c’est quand même un vrai plaisir », dit Martin, qui a enchaîné Tour et Vuelta. « J’ai l’impression que je les ai bien encaissés, que j’ai bien encaissé le Tour et que j’ai pu faire ensuite un beau Championnat du monde, un beau Liège-Bastogne-Liège et là encore cette Vuelta où jusqu’à il y a une semaine j’étais encore dans le coup. C’est le signe de mes progrès réguliers depuis quelques années. C’est une étape importante dans ma carrière. C’est la première fois que je monte sur le podium d’un Grand Tour et j’espère le refaire », dit l’ancien coureur de Wanty-Gobert, qui a terminé 14e au général.