Anderlecht encaisse encore dans les dernières minutes: «Ca nous est arrivé trop souvent»

Sambi Lokonga : « On a dominé pendant 90 minutes et on encaisse à la fin. On va devoir retravailler tout ça et il ne faudra pas que ça nous affecte pour la suite ».

Hannes Delcroix : « Ca nous est arrivé trop souvent ce genre de situation. Je trouve qu’on était bien en bloc et à la fin on ne devait pas encaisser. J’ai été surpris par la balle, elle est venue sur mon corps et j’étais perdu ».

« Hendrick on n’a rien à lui reprocher, il nous a déjà sorti des arrêts de classes mondiales donc sa bourde, on ne lui en veut pas. On a laissé tomber des points à plusieurs reprises, je ne suis pas content. »

Bruno Godeau : « Je pense qu’on mérite les trois points et qu’on a poussé en deuxième mi-temps, on avait la main sur le jeu. Ils n’ont pas eu non plus beaucoup d’occasions. On va retenir la réaction et la mentalité pour revenu dans le match. ».

« Depuis six semaines, on joue tous les deux ou trois jours, donc chapeau à l’équipe pour la performance. C’est un groupe qui ne lâche pas, la confiance se construit avec les résultats. On se dirige vers la trêve sur de bonnes bases. Le but de Yaremchuk, c’est clairement un but de numéro 9, de renard, en tant que défenseur si on laisse un espace, ça peut tuer le match. »

Roman Yaremchuk : « C’est un goal important mais on doit jouer mieux. Gand doit jouer mieux mais on a joué contre une très bonne équipe. Kompany fait un très bon travail, avec de si jeunes joueurs, c’est une très bonne équipe. Ca fait plaisir de jouer contre une équipe comme ça ».