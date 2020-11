Ligue 1: Lyon remporte le derby face à Saint-Etienne (2-1)

Lyon s’est difficilement imposé dans le 121e derby l’opposant à Saint-Étienne (2-1), qui a vu Houssem Aouar sortir sur blessure, et remonte à la cinquième place, dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

Malgré l’ouverture du score pour Saint-Etienne d’un but contre son camp du gardien lyonnais Anthony Lopes (40e), Tino Kadewere, d’un doublé (65e, 74e), a permis aux hommes de Rudi Garcia de remporter leur troisième match en quatre journées. Après un penalty manqué par Denis Bouanga (88e), acteur sur le premier but, les Verts enchaînent une sixième défaite en Ligue 1 et descendent à la 15e place.