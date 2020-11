De Bruyne loupe un penalty, Courtois en encaisse trois: le week-end des Diables rouges en vidéos

La Bundesliga a vibré au rythme du Klassiker ce samedi pour cette 7e journée de championnat d’Allemagne. Malheureusement pour nos représentants belges au Borussia Dortmund, la victoire est revenue au Bayern Munich sur le score de 2-3. Thomas Meunier et Axel Witsel étaient titulaires, tandis que Thorgan Hazard est monté au jeu à la 69e.

Il y a pourtant bien eu un belge décisif en Allemagne. C’est du côté du Hertha Berlin face à Augsbourg qu’il fallait regarder avec un but inscrit par Dodi Lukebakio, convoqué par Roberto Martinez en sélection. Un but qui permet aux Berlinois, avec également Dedryck Boyata titulaire, de décrocher un succès 0-2.

Angleterre

La rencontre au sommet opposant Manchester City et Liverpool s’est conclue sur un partage 1-1 à l’occasion de la 8e journée de Premier League. Le match aurait pu tourner à l’avantage des Skyblues qui ont hérité d’un penalty peu avant la mi-temps, mais Kevin De Bruyne a complètement loupé le coche, ne cadrant pas sa frappe. Le Diable rouge, par ailleurs capitaine, devra se contenter de sa 7e passe décisive de la saison sur le but inscrit par Gabriel Jesus.

Avec ce résultat, les Reds sont désormais 3e au classement général, cédant la place de leader à Leicester. Les Foxes ont en effet pris les trois points face à Wolverhampton dimanche, s’imposant 1-0. Trois Diables rouges, anciens d’Anderlecht par ailleurs, étaient titulaires : Youri Tielemans et Dennis Praet côté Leicester, Leander Dendoncker chez les Wolves. L’unique but de la rencontre est venu des pieds de Jamie Vardy sur un penalty provoqué par Praet.

Tottenham, avec Toby Alderweireld dans ses rangs, s’est imposé in extremis 0-1 à West Brom pour prendre la 2e place au classement.

Espagne

La soirée de dimanche a été rude pour Thibaut Courtois ce dimanche dans le cadre de la 9e journée de Liga. Le Diable rouge a encaissé quatre buts face à Valence, dont trois sur penalty. Le quatrième n’était rien d’autre qu’un but contre son camp de Varane. Résultat : une défaite 4-1 pour le Real Madrid, qui était notamment privé d’Eden Hazard, positif au coronavirus.

Belgique

Anderlecht a encore une fois été surpris en fin de rencontre, partageant l’enjeu face à La Gantoise sur le score de 1-1. Les Mauves avaient pourtant ouvert le score grâce à Mrillo sur une passe du Diable rouge Yari Verschaeren, mais Hendrik Van Crombrugge, qui a prolongé son contrat avec le Sporting, a encaissé à la 89e.

Plus de réussite par contre pour un autre gardien. Simon Mignolet a certes encaissé un but à Ostende, mais le FC Bruges s’est tout de même imposé 1-3. Hans Vanaken était à l’assist sur le 3e but brugeois.

Le Standard a de son côté partagé 1-1 à l’Antwerp dans une rencontre marquée par un beau message de soutien des Rouches à l’attention de leur capitaine et jeune Diable rouge Zinho Vanheusden, victime d’une grave blessure au genou.

France

Lyon, avec Jason Denayer en défense pendant tout le match, a remporté le derby face à Saint-Etienne (2-1) lors de la 10e journée de Ligue 1.

Autre belge en action en France : Jérémy Doku qui a joué 79 minutes dans les rangs de Rennes contre le PSG. Malgré une tentative franche, le jeune Diable rouge n’a pas pesé dans cette rencontre dont les Parisiens sont sortis vainqueur 3-0.

Italie

Romelu Lukaku a fait son retour avec l’Inter Milan, montant au jeu face à l’Atalanta dans le dernier quart d’heure. Malheureusement, l’attaquant belge n’a pas trouvé le chemin des filets et a plutôt assisté à l’égalisation de l’adversaire. Les Milanais ont dès lors partagé 1-1, ce qui constitue une mauvaise opération au classement, l’Inter pointant à la 6e place.

Partage également pour l’AC Milan face au Hallas Vérone (2-2) dans cette 7e journée de Serie A. Alexis Saelemaeckers, titulaire, n’a joué qu’une mi-temps. Victoire par contre pour le Naples de Dries Mertens contre Bologne grâce à un but de l’ancien Zèbre Victor Osimhen.

Portugal

Après avoir débuté la saison par cinq victoires de rang, Benfica, avec Jan Vertonghen titulaire, a concédé une seconde défaite d’affilée ce dimanche lors de la 7e journée du championnat Portugais.