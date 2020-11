Turquie: la livre se ressaisit après la démission du ministre des Finances

La livre évoluait aussi en hausse contre l'euro, s'échangeant à près de 9,80 TRY contre la monnaie européenne.

La livre turque s'échangeait lundi vers 08h00 GMT (09h00 heure belge) à 8,25 TRY contre un dollar, enregistrant une hausse de 3%. Depuis le 1er janvier, la devise turque avait perdu près de 35% de sa valeur face au billet vert.

Le gouverneur de l'institution Murat Uysal a été limogé et remplacé par l'ancien ministre des Finances Naci Agbal.

Au cours des deux années de mandat de M. Albayrak au poste de ministre des Finances, la Turquie a souffert d'une crise monétaire en 2018 et la livre turque a atteint des plus bas historiques par rapport au dollar et à l'euro.