Coronavirus: «Baisse spectaculaire des contaminations à Bruxelles, Liège et dans le Brabant wallon»

Les experts de sciensano ont également commenté la diminution du nombre de contaminations et d’hospitalisations. « C’est une bonne nouvelle », a déclaré Yves Van Laethem. Deux tiers des infections touchent les 20-60 ans. « Pour la première fois, nous avons une diminution des cas chez les plus de 70 ans », a ajouté le porte-parole francophone du Centre de crise.

Dans leur point presse, les porte-parole du Centre crise ont pointé la baisse spectaculaire des contaminations dans certaines provinces : « Les provinces de Liège, Bruxelles et des deux Brabants connaissent des diminutions spectaculaires (…) en chiffres absolus, la province du Hainaut reste la plus touchée avec 1945 nouvelles infections par jour en moyenne », a annoncé Yves Van Laethem.

La situation aux soins intensifs

« On peut s’attendre à ce que les soins intensifs plafonnent également au cours de cette semaine et restent sous les 1500 patients, ce qui est en dessous de la capacité maximum prévue. » Cependant, le virologue a nuancé cette « bonne » nouvelle : « C’est beaucoup, c’est plus que la première vague, mais c’est heureusement en dessous de la capacité maximale qui était prévue pour ces patients. »