Bonne nouvelle pour les Diables rouges: malgré les craintes, Romelu Lukaku peut rejoindre la Belgique

Romelu Lukaku va bel et bien pouvoir rejoindre le rassemblement des Diables rouges en Belgique. La presse italienne évoquait dimanche soir de possibles interdictions de voyager pour les joueurs de certains clubs italiens, mais ce n’est finalement pas le cas du côté de l’Inter Milan où évolue l’attaquant belge.

Lukaku, qui revient de blessure, va donc bien pouvoir voyager vers la Belgique et participer aux matches des Diables face à la Suisse en amical mercredi, et en Nations League contre l’Angleterre (dimanche) et le Danemark (mercredi prochain).