Marc Van Ranst: «Nous pourrons assouplir les mesures, mais pour l’instant, nous en sommes loin»

Le virologue Marc Van Ranst se réjouit de l’évolution positive de l’épidémie de coronavirus en Belgique de ces derniers jours. « Nous constatons maintenant un plateau, que l’épidémie n’augmente plus, et c’est bien. Mais maintenant, ce plateau doit également diminuer considérablement. Et les deux prochaines semaines seront importantes à cet égard », a déclaré le professeur de la KU Leuven à Het Laaste Nieuws.

Certainement pas encore de relâchement

Quant à relâcher un peu les mesures anti-coronavirus, le virologue tient à se montrer prudent : « Je sais qu’il y a toujours cette tendance lorsque les chiffres cessent d’augmenter. C’est compréhensible, mais il serait très imprudent de le faire à ce stade, exprime-t-il. Une chose est sûre, l’heure n’est pas encore au relâchement. « À un moment donné, nous pourrons assouplir un peu les mesures, mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Nous en sommes loin. »

« Nous sommes encore dans une phase où les soins normaux ne peuvent pas être fournis de manière normale et nous voulons bien sûr y retourner le plus tôt possible », rappelle Van Ranst, qui espère maintenant que les chiffres semblent enfin aller dans la bonne direction.