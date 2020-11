Coupe de Belgique: une affiche entre Ostende et Anvers, le Spirou contre Louvain en quarts de finale

À cause de la pandémie de coronavirus, la ligue a été contrainte de modifier le format de la compétition. Initialement, six clubs de D2 et D3 devaient rejoindre les dix clubs de l’élite pour un format de quatre groupes de quatre équipes avant des quarts de finale. Dans le nouveau format, les quatre derniers classés du dernier championnat s’affrontent dans un tour de barrage pour rejoindre les quarts de finale.

Dans les matches de barrage, qui se déroulent en aller-retour, le Brussels affrontera Malines et Alost sera opposé à Liège. Le match retour doit être joué pour le 20 janvier au plus tard.

Les quarts de finale, également en aller-retour, auront lieu les 22 et 24 janvier avec notamment une affiche entre Ostende, le champion en titre, et Anvers, double tenant du titre en coupe. Charleroi affrontera Louvain et Mons sera opposé au vainqueur du match entre Alost et Liège. Le dernier quart de finale opposera Limbourg United au vainqueur de Brussels-Malines. Les demi-finales se joueront en aller-retour les 5 et 7 février. La finale est prévue le 21 mars.