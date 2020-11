Vaccin anti-Covid de Pfizer: le patron de l’OMS salue des «nouvelles encourageantes»

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jugé « encourageante » l’annonce faite par les laboratoires Pfizer et BioNTech d’un vaccin « efficace à 90 % » contre le Covid-19.

« Nous saluons les nouvelles encourageantes en matière de vaccin provenant de Pfizer & BioNTech et saluons tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19 », a tweeté le chef de l’agence onusienne.