Thorgan Hazard donne des nouvelles d’Eden, testé positif au Covid-19: «Il n’a pas de symptômes et est en bonne santé» (vidéo)

« Ce retour fait du bien, on a beaucoup de matches dans une période assez courte. Nous sommes là pour finir le boulot », a indiqué le joueur de Dortmund, en conférence de presse. « Personnellement, je reprends du rythme. Trois matches ? C’est trop mais pas uniquement pour moi. On enchaîne de tous les côtés, mais on doit faire notre travail. Il faut essayer de s’aider les uns, les autres. Jouer les trois matches, ce serait difficile pour les jambes. Le coach le sait, c’est pour cela qu’il prend beaucoup de joueurs. Il est assez intelligent pour ne pas griller les joueurs. Pour le coach, les trois matches sont importants. C’est aussi aux joueurs de dire s’ils se sentent moins bien ou s’ils sont en forme afin d’aider le coach. »

« On a appris de la défaite en Suisse »

La Belgique va de nouveau croiser le fer avec la Suisse, plus de deux ans après sa terrible défaite à Lucerne (5-2). « Je connais pas mal de joueurs qui viennent de Gladbach ou de Dortmund. Notamment le gardien. J’espère que l’on va gagner, sinon ils vont nous chambrer », explique Thorgan Hazard, qui avait planté un doublé en 2018. « Le match avait très bien commencé en marquant deux buts, puis on s’est fait rejoindre. C’était une défaite qui avait fait mal, mais on a appris de ce match. Depuis, on a enchaîné les bonnes performances et on a trouvé une solidité défensive. C’est la première fois que je mettais deux buts avec les Diables, j’avais joué un peu plus haut dans le jeu. »