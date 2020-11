Nethys - Le personnel d'Integrale déplore d'apprendre l'évolution du dossier dans la presse

L'avenir d'Integrale n'est de toutes façons plus entre les mains de l'assureur liégeois. La balle est en effet dans le camp de la Banque nationale de Belgique, de sa maison-mère Nethys et des candidats-repreneurs.

"Les travailleuses et travailleurs apprécient moyennement les dernières évolutions dans la presse d'une saga dont au final elles et ils risquent d'être les principales victimes", dénonce le front commun syndical.

CNE et Setca s'étonnent d'être passés d'une situation où il n'y avait aucun candidat à la reprise et au risque d'une liquidation à celle de quatre potentiels acquéreurs et d'un actionnaire "qui a fait un virage à 180° et se dit maintenant ouvert à examiner les différentes offres".

Les syndicats insistent pour pouvoir rencontrer des représentants de la maison-mère d'Integrale et les candidats-repreneurs afin de connaître leurs intentions. "Si Nethys ne vient pas à eux, c'est lui (le personnel, NDLR) qui ira vers Nethys dans les tous prochains jours", préviennent-ils.