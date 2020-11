Les médecins assistants envisagent de faire grève

Le ministre de la Santé « doit envoyer un message clair aux hôpitaux et leur imposer de traiter les médecins assistants comme des médecins salariés », presse Giovanni Briganti, reçu lundi par le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo avec son homologue flamand, le VASO.

Les quelque 6.000 médecins assistants en Belgique ont l’impression de voir leur droit reculer pendant la crise sanitaire, rapporte la revue médicale Le Spécialiste lundi. Ces spécialistes en formation attendent des « actes forts » de la part du nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, sans quoi « la perspective d’une grève devient de plus en plus inévitable », prévient le docteur Giovanni Briganti, président du Comité interuniversitaire des médecins assistants candidats spécialistes (CIMACS).

Il souligne par ailleurs que le Service public fédéral Emploi a rendu un avis en ce sens à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami). « Il faudra donc que les hôpitaux paient les heures supplémentaires et respectent les autres lois qui s’appliquent aux salariés. »

Les avancées acquises avec l’ex-ministre de la Santé Maggie De Block sont « à l’arrêt avec le changement du gouvernement », déplore M. Briganti. Il dénonce que le salaire des médecins assistants n’est pas toujours garanti les 30 premiers jours en cas de maladie. « Ces abus ont augmenté pendant la période Covid. Certains hôpitaux réquisitionnent des jeunes médecins sans qu’ils soient correctement rémunérés et sans procédure légale. Il n’y a souvent pas de supervision dans les unités Covid », témoigne-t-il, s’inquiétant de l’impact sur la qualité de soins.

« Je ne peux plus empêcher mes consœurs et confrères jeunes médecins de déposer un préavis de grève. » Or, « si les jeunes médecins ne sont pas au front, les hôpitaux s’écroulent », alerte-t-il.

De son côté, le cabinet du ministre Frank Vandenbroucke dit plancher sur un meilleur statut pour les médecins spécialistes en formation.