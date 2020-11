Déductions fiscales et exonération d’impôts: les nouvelles mesures du gouvernement

Le gouvernement a pris des mesures fiscales dans des domaines divers, a indiqué lundi le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. Elles visent notamment le secteur de la construction, les entreprises et les familles. Elles gèlent également une série de dépenses fiscales au niveau de 2019.

Comme annoncé, le taux de TVA réduit à 6% pour la démolition de bâtiments et la reconstruction de logements est étendu à tout le territoire. Plusieurs conditions doivent être remplies, comme une surface habitable de maximum 200 m2 et la qualité d’habitation propre et unique dans laquelle le contribuable élit domicile pendant au moins 5 ans. Les logements sociaux et accueillant de nouvelles formes de vie commune, transgénérationnelle ou non, sont inclus dans la mesure.