Avec le confinement et les courses cyclistes, Michael Valgren n’a plus vu ses parents depuis un an

Le Danois Michael Valgren (ancien vainqueur du Nieuwsblad et de l’Amstel, qui évoluait cette saison chez NTT) n’a plus remis les pieds dans son pays depuis le 1er mai dernier. Surtout, le coureur n’a plus vu sa famille et ses proches depuis un an, ce retour-éclair au Danemark s’étant déroulé durant la première phase de confinement, interdisant ainsi tout contact. « Je suis impatient de simplement présenter mon fils, né cette année, à mes parents et amis », souriait-il au micro d’Eurosport, en fin de Vuelta. En trois mois, il en a profité pour enquiller 51 jours de course !