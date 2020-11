C’est officiel: les 16es de finale de la Coupe de Belgique reportés au 9 et 10 janvier

Le Conseil d’Administration de la Pro League a décidé, après une concertation préalable avec les ailes amateurs francophone et flamande, de reporter les 16es de finale de la Croky Cup, la Coupe de Belgique. Les matchs auront lieu les 9 et 10 janvier et non aux dates prévues du 15 au 17 décembre.

La Pro League répond ainsi au contexte actuel, dans lequel les entraînements des clubs amateurs sont suspendus de manière provisoire jusqu’au 13 décembre en raison des décisions du Comité de concertation.

Le report des rencontres de Coupe de Belgique au week-end du 9 janvier raccourcit de facto d’une semaine la trêve hivernale pour les équipes de la Jupiler Pro League.