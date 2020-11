Coronavirus: plus de 10 millions de cas détectés aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 10 millions de cas détectés de contamination au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Il n’aura fallu que 10 jours au pays, le plus endeuillé au monde par le Covid-19, pour passer de 9 à 10 millions de cas confirmés après avoir enregistré la semaine dernière plusieurs records de nouvelles infections journalières. D’après les chiffres de Johns Hopkins, les Etats-Unis ont recensé plus de 100.000 cas positifs sur 24 heures au cours des quatre derniers jours, avec un pic à 127.000 entre jeudi et vendredi.