Serie A: la Fiorentina limoge Iachini et rappelle Prandelli sur le banc

La Fiorentina, 12e de Serie A après sept journées, a évincé lundi soir son entraîneur Giuseppe Iachini et l’a remplacé par le revenant Cesare Prandelli qui a déjà occupé ce poste entre 2005 et 2010.

« Après une analyse attentive et scrupuleuse du début de saison et des résultats obtenus, le club estime que la meilleure solution est de mettre fin aux fonctions de l’actuel entraîneur », explique la Fiorentina.

Le propriétaire du club, Rocco Commisso, salue néanmoins un « entraîneur compétent et déterminé qui, dans le moment le plus difficile de la saison dernière, a guidé l’équipe avec son travail, son dévouement et son caractère ». « Malheureusement, les résultats actuels imposent un changement de conduite technique », ajoute-t-il, cité dans le communiqué du club.

Iachini avait remplacé Vincenzo Montella en décembre dernier alors que la Viola n’était que 15e et l’avait emmenée à la 10e place en fin de saison.

Mais le début de saison ne répond pas aux ambitions de Rocco Commisso, avec seulement deux victoires lors des sept premiers matches.

Prandelli, avec sa « compétence, sa carrière et son humanité », est « la personne la plus adaptée pour s’asseoir sur le banc » de la Fiorentina, estime le patron du club. Il espère que ce changement ramènera « motivation et décision » chez « tous les joueurs et chez tous ceux qui travaillent autour de l’équipe ».

« J’espère que le nouvel entraîneur réussira à valoriser et utiliser au mieux notre effectif et, grâce au jeu et aux résultats que nous aurons, à offrir de nouvelles satisfactions à la ville de Florence », conclut-il.