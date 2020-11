Aerospacelab va créer une usine de microsatellites "made in Wallonia" (PRESS)

"Les commandes des machines ont été faites et on espère une livraison à l'été 2021. Il faudra, ensuite, un trimestre pour les tester. On vise un démarrage de la production et de l'assemblage vers le 3e ou 4e trimestre", confirme M. Deper, CEO d'Aerospacelab.

"Notre ambition, à terme, est de produire 24 microsatellites par an, ce qui ferait de notre usine la plus importante chaîne de production et d'assemblage en Belgique", avance Benoît Deper.

Le CEO d'Aerospacelab reste discret sur l'identité des clients intéressés par les microsatellites "made in Wallonia". Il évoque tout au plus des contacts avec l'Agence spatiale européenne (ASE) et des groupes télécoms. Du côté des lanceurs, outre d'éventuels acteurs européens soutenus par l'ASE, il est surtout question de SpaceX, la société d'Elon Musk. Le lancement commercial des premiers microsatellites fabriqués par Aerospacelab devrait avoir lieu dans la deuxième partie de 2021.

