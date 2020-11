Deux nouveaux cas de coronavirus à la Maison Blanche

Deux proches de Donald Trump ayant passé la soir électorale à la Maison Blanche ont été testés positif au coronavirus, ont indiqué lundi les médias américains.

Le ministre du logement et du développement urbain, Ben Carson, a contracté le virus, a confirmé à la radio publique NPR son chef adjoint de cabinet, Coalter Baker. «Il va bien et se sent chanceux d’avoir accès à des thérapies qui aident et accélèrent nettement sa guérison», a-t-il ajouté.