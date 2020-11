La majorité des hôpitaux veulent refédéraliser les soins de santé

Les directeurs généraux et médicaux des hôpitaux belges sont 86 % à souhaiter que les soins de santé soient refédéralisés, rapportent mardi Le Vif/L’Express, le Journal du médecin, le Trends-Tendance, le Trends et Knack, sur base d’un sondage réalisé par leur éditeur Roularta en septembre. Quelque 14 % plaident au contraire pour régionaliser davantage.

Les hôpitaux rapportent par ailleurs que la crise sanitaire a eu lourd impact sur leur fonctionnement et sur la qualité des soins, notamment en cardiologie (68 %), en oncologie (57 %) ou en neurologie (50 %).

« On a dû arrêter l’activité non urgente du jour au lendemain », témoigne le CEO du CHU de Liège, Julien Compère. « En un week-end, on a annulé 100.000 consultations sur les 800.000 par an. » Plus de 8 établissements sur 10 estiment que les pathologies qui ne sont pas liées au coronavirus augmenteront dans les prochaines années en raison du report des soins.