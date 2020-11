Le taux de chômage en forte hausse en France au 3e trimestre à 9%

La France compte 2,7 millions de chômeurs, soit 628.000 personnes de plus sur le trimestre, entre juillet et septembre. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en hausse de 0,6 point.

Le taux au troisième trimestre se situe 0,9 point au dessus de son niveau d'avant crise sanitaire au 4e trimestre 2019, précise l'Insee.