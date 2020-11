La Bourse de Tokyo clôture en hausse, espoirs sur le vaccin de Pfizer

Cet espoir reste cependant à confirmer, car reposant pour l'heure sur des résultats préliminaires et encore non détaillés d'un vaste essai clinique de phase 3 toujours en cours.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont annoncé lundi que leur vaccin en développement contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus.

En outre, la demande risque de largement excéder l'offre disponible l'an prochain. Les deux entreprises estiment être en mesure de produire jusqu'à 50 millions de doses de ce vaccin d'ici la fin de cette année et 1,3 milliard en 2021.

L'envol du marché du pétrole se poursuivait comme la veille, dopé à la fois par le vaccin de Pfizer/BioNTech et par un possible prochain ajustement des coupes de production d'or noir des pays de l'Opep+ pour soutenir davantage les prix. Vers 06H50 GMT le cours du baril de brut américain WTI gagnait 7,27% à 39,84 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 6,62% à 42,06 dollars.