Remco Evenepoel va partir deux semaines en stage en Espagne

Alors que la saison cycliste touche à sa fin, Remco Evenepoel entame de son côté la préparation de l’année 2021. Le jeune coureur de la Deceuninck – Quick-Step se remet très bien de sa fracture pelvienne subie au Tour de Lombardie le 15 août dernier. De quoi lui permettre de partir seul en stage ce dimanche en Espagne pour deux semaines selon le Nieuwsblad.

Evenepoel n’a pas perdu de temps pour remonter sur un vélo, ayant déjà repris les entraînements en plein air le 3 octobre dernier. « La météo est bonne ici en Espagne pour s’entraîner et c’est autre chose qu’être à la maison », a confié Wilfried Peeters, directeur sportif de l’équipe belge, à nos confrères.

Reste à savoir quand débutera la saison pour Evenepoel. Rien n’est encore établi pour l’heure. Le Tour Down Under en Australie a été annulé et la pandémie de coronavirus jette le doute sur la tenue d’autres courses comme le Tour de San Juan en Argentine, où le Belge s’était imposé en 2020. Deceuninck – Quick-Step pourrait donc privilégier une course européenne pour entamer l’année 2021.