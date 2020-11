Batibouw 2021 sera virtuel: à quoi ressemblera le salon?

C’est une décision difficile mais elle était devenue inéluctable et ce, même si toutes les mesures de sécurité étaient en passe d’être prises : le salon Batibouw n’aura pas lieu pour les particuliers comme c’était prévu du 27 février au 7 mars prochains. L’organisateur Fisa a été contraint d’adopter cette mesure extrême à la suite d’un nombre toujours plus élevé de défections enregistrées parmi les exposants désireux de ne prendre aucun risque pour leur personnel dans la crise sanitaire actuelle. En lieu et place de ce qui devait être, comme chaque année, le grand rendez-vous de la construction et de la rénovation, Fisa a décidé de mettre sur pied un salon entièrement virtuel. Il aura lieu durant tout le mois de mars. « Comme pour le salon physique, les particuliers désireux de nous rejoindre pour une visite guidée du salon devront s’inscrire », précise à ce sujet Frédéric François, le directeur des salons auprès de Fisa. « Notre but ne sera pas de proposer des copies de stands mais bien de mettre sur pied une plateforme qui soit la plus interactive possible. Nous allons prendre le client par la main et le guider pour répondre au mieux aux questions qu’il se pose en matière de construction, de rénovation ou d’aménagement intérieur. Nous chercherons ensemble des solutions à leurs problèmes. »

Pour l’heure, Frédéric François l’assure : près de 150 exposants lui ont donné le feu vert pour l’accompagner dans cette version inédite d’une manifestation qui n’a jamais connu d’annulation ou de déplacement de dates depuis sa création il y a plus de 60 ans. « L’annulation du salon physique est en effet une grande première et j’espère aussi… une grande unique », sourit malgré tout Frédéric François. « Après l’annulation de Cocoon, du salon de l’Alimentation et du salon des Vacances, l’année 2020-2021 sera une année de pertes conséquentes pour Fisa. Et même si les exposants devront payer pour nous rejoindre virtuellement, cela ne comblera que de manière très anecdotique le manque à gagner financier. » Pour les professionnels, Fisa a toutefois décidé de maintenir les trois mini-salons qui étaient prévus : Install Pro (installateurs), Pro Build (gros œuvre) et Project (architectes et prescripteurs). Ils seront toutefois déplacés au début du mois de juin, les dates précises, la durée et l’organisation devant encore être arrêtées.