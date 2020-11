Enseignement supérieur: de nouvelles consignes pour les stages

Dans un contexte de télétravail généralisé, Valérie Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur, a appelé aujourd’hui les établissements à interpréter de manière flexible et innovante la notion de stage, et à valider autant que possible les heures de stage prestées à distance.

« La situation sanitaire rend la réalisation des stages pratiques nécessaires à la diplomation très complexe pour certains étudiants. Nous appelons donc les établissements à faire preuve de flexibilité », souligne d’emblée la Ministre Glatigny.