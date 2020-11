«La raison du retrait de François Fornieri est étonnante»: l’avis de notre expert Standard sur la fin des négociations

La fin des négociations avec François Fornieri : « C’est étonnant de voir que la raison invoquée est qu’il ne soit pas parvenu à rassembler les fonds nécessaires, vu sa fortune liée à sa société pharmaceutique Mithra. Peut-être voulait-il avoir plus que 50 % ? Il faut dire que la structure était peu claire dès l’annonce de son arrivée. Fornieri et Venanzi allaient tous deux avoir 50 % et être coadministrateur délégué. Qui aurait alors le denier mot en cas de désaccord ? Venanzi en tant que Président vraisemblablement, mais ce n’était pas clair car ils devaient être sur un pied d’égalité vu l’actionnariat. »

Les conséquences pour le Standard : « C’est un retour à la case départ dans la recherche d’un investisseur. Venanzi, qui détient 99 % de l’actionnariat, repart donc à la recherche de quelqu’un pour l’aider à développer le club, en rachetant au moins 10 à 20 % de ses parts. Les finances du club restent fragiles et Venanzi a besoin d’un investisseur fort à ses côtés pour soutenir le Standard. »