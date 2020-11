Coronavirus: les provinces de Liège et du Hainaut toujours plus touchées (infographie)

Hainaut et Liège plus touchées

Les provinces du Hainaut et de Liège sont les plus touchées. Leurs taux de contaminations par nombre d’habitants sont les plus élevés du pays et elles enregistrent respectivement 11.758 et 9.453 cas en une semaine. L’épidémie y ralentit cependant: les baisses se chiffrent respectivement à -42% et -54% en sept jours.

Lundi, les maisons de repos et de soins flamandes ont enregistré 5.098 cas d’infections confirmées et suspectes, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres de l’agence flamande chargée de la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). Les contaminations y poursuivent leur hausse, alors que leur nombre diminue dans le reste de la population. Les infections au sein du personnel semblent néanmoins se stabiliser.