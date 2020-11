Coronavirus - Près de 5 millions d'emplois menacés dans l'aviation par la baisse de la demande

Quelque 4,8 millions d'emplois dans le secteur de l'aviation sont menacés en raison de la baisse de plus de 75% de la demande de transport aérien, entre août 2019 et 2020, liée à la crise du coronavirus, alertent mardi l'Association internationale du transport aérien (Iata) et la Fédération internationale des ouvriers du transport. Les deux organisations demandent dès lors une intervention gouvernementale urgente "pour éviter une catastrophe en matière d'emploi".

Par Belga