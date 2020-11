Quand Didier Drogba recadre gentiment Romelu Lukaku sur Instagram: «Arrête de franchir la ligne»

Didier Drogba est l’un des modèles de Romelu Lukaku. Le Belge a même eu l’occasion de côtoyer l’Ivoirien lors de son passage à Chelsea, il y a quelques années. Une période qu’ils ont utilisé pour se connaître et devenir plus que coéquipier. Pour autant, l’ancien joueur des Blues n’a pas manqué de recadrer gentiment « son poulain » sur Instagram.

Alors que Romelu Lukaku a publié une vidéo du dernier rassemblement des Diables rouges dans laquelle on le voit enquiller les tirs… et les buts, Drogba y est allé de son petit commentaire. « Tu as bien appris tes leçons. Par contre, arrête de franchir la ligne, c’est beaucoup trop facile. »

Un message que le Belge n’a pas manqué de laisser passer en lui répondant : « Merci ! Je peux m’adapter à chaque règle, tu le sais. Quelle que soit la règle, l’angle, la touche, le résultat est le même. »