Oscars: le film «Filles de joie» représentera la Belgique dans la catégorie film internationaux

« Filles de joie », film autour de la prostitution emmené par Sara Forestier, Noémie Lvovsky et Annabelle Lengronne, a été sélectionné par un jury national composé à parts égales de membres issus de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il s’est distingué parmi quatre films retenus au dernier tour du processus de sélection (deux films flamands et deux films francophones).

Sixième long-métrage de Frédéric Fonteyne (Une liaison pornographique, Tango libre), écrit et coréalisé pour la première fois par Anne Paulicevich, l’œuvre avait été projetée en avant-première au Festival international du film de Rotterdam dans la section Limelight.

Un film bien belge

« Filles de joie » est produit par Versus production (Belgique), Les Films du Poisson (France), Prime Time (Belgique), Few Films (Belgique), VOO/Be tv, RTBF et Proximus. Le film a notamment bénéficié de l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF) et du tax shelter du gouvernement fédéral belge.