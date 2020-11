Un joueur et un membre du staff médical de la Suisse positifs au coronavirus la veille du duel face aux Diables rouges

L’international suisse Jordan Lotomba a été testé positif au Covid-19 et est dès lors forfait pour le match amical Belgique – Suisse de mercredi à Louvain, a annoncé mardi l’Association suisse de football (ASF). Un membre du staff médical de la Nati a également été testé positif. « Les deux ne présentent aucun symptôme et sont isolés sur instruction des autorités sanitaires. Tous les autres résultats des tests ont été négatifs », précise l’ASF.

« Depuis le début du rassemblement à Pratteln, les mesures de protection ’UEFA Return to Play Protocol’ et les exigences relatives aux équipes nationales de l’UEFA ont été rigoureusement respectées. Sur cette base, et après consultation des services du médecin cantonal de Bâle-Campagne, aucune autre mesure n’est nécessaire pour l’équipe nationale », a indiqué la fédération suisse.