Prolongation de contrat en vue pour Neymar au PSG? «Les discussions ont commencé», affirme Leonardo, le directeur sportif du club parisien

Lors du mercato estival de 2019, Neymar, 28 ans, était à deux doigts de retrouver le FC Barcelone. Plus d’un an après, l’hypothèse de le voir revenir dans le club blaugrana semble désormais bel et bien appartenir au passé. En effet, la star brésilienne, dont le contrat prend fin en juin 2022, pourrait finalement prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale française, au micro de PSG TV. « On commence à parler. Cependant, c’est une question de timing… Aujourd’hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. L’idée de renouveler son contrat existe. On démarre les choses. On arrive à un moment d’avoir des idées plus claires par rapport à ça. »

Arrivé au PSG en 2017 en provenance du Barça contre un montant record de 222 millions d’euros, Neymar a disputé 91 matches sous les couleurs parisiennes, inscrivant 72 buts au passage.