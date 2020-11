Natation: Valentine Dumont quitte l’ISL la tête haute

La course a vu la victoire de la Britannique Freya Anderson (London Roar) en 1.52.82 devant les Américaines Andrea Murez (LA Current, 1.53.98) et Allison Schmitt (Cali Condors, 1.54.45).

Dumont, qui avait également été réquisitionnée pour le relais 4 x 100 m libre mixte et pour l’épuisant 400 m 4 nages – un dépannage – a été moins saignante dans ces deux dernières courses, disputées, il est vrai en l’espace de 10 minutes, un peu plus d’une demi-heure après son 200 m. Dans le relais, elle a bouclé ses quatre longueurs de bassin en 54.77 lancé et dans le « medley », elle s’est contentée de terminer en 4.55.35.

Proche des 4 minutes

La Namuroise peut quitter Budapest la tête haute. Pour ses grands débuts en ISL, elle a, en l’espace de trois semaines, amélioré deux fois ses records de Belgique du 200 et du 400 m libre. C’est surtout sur cette deuxième distance qu’elle a frappé les esprits en approchant la barrière magique des 4 minutes (4.00.05) alors qu’elle n’avait qu’un record de 4.04.55 en arrivant en Hongrie. Quatre secondes et demie de gagnées, c’est énorme !