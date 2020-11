FinCEN Files - La politique en matière de sanctions de la BNB doit être plus développée (Jean Hilgers)

Depuis 2013, il y a eu quatre condamnations, trois transactions et d'autres dossiers ont été classés - moins de cinq - en raison d'une charge insuffisante de la preuve, a-t-il développé.

"Je reconnais bien volontiers que la Banque va travailler à ce niveau-là car on réalise que notre politique en matière de sanctions doit être encore plus développée. On n'est pas encore à notre vitesse de croisière, je le concède bien volontiers. Mais durant ces dernières années, nous avons renforcé les missions de contrôle, et nous continuerons à le faire", a toutefois argumenté le directeur de la BNB.