Eden Hazard, touché par le Covid, finalement présent avec les Diables? «Je ne l’exclus pas», confie Roberto Martinez

« On était heureux de voir Eden jouer ses trois derniers matchs avec le Real après sa blessure », a déclaré Roberto Martinez mardi lors d’une visioconférence avec la presse. « Il avait l’air heureux, il a pu marquer. On se réjouissait tous de le voir jouer en équipe nationale, ce qui aurait été une bonne nouvelle pour son club aussi, car il aurait acquis davantage de rythme de match ».

Eden Hazard n’a pas pu rejoindre les Diables rouges pour préparer les matchs face à la Suisse, l’Angleterre et le Danemark. L’ailier du Real Madrid a dû rester en quarantaine en Espagne après avoir été testé positif au coronavirus le week-end dernier. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez n’exclut toutefois pas de voir le Brainois rejoindre la sélection avant la fin de la trêve internationale.

Figurant dans la sélection dévoilée vendredi par Roberto Martinez, Eden Hazard, qui n’a plus joué pour l’équipe nationale depuis un an, n’a toutefois pas pu quitter Madrid, le Real ayant annoncé son contrôle positif samedi.

« Son contrôle positif est une triste nouvelle mais ce n’est pas anormal dans notre monde actuel. Un contrôle positif n’est même plus une information », avance le sélectionneur fédéral, qui ne croit pas impossible un retour de l’aîné des Hazard. « Pour l’instant, nous suivons le protocole UEFA et nous nous assurons qu’Eden continue à travailler chez lui pour rester en forme. Nous essayons de voir s’il peut rejoindre l’équipe nationale si c’est possible. Il n’a rien de sérieux. Il est asymptomatique, il a un bon esprit, c’est tout ce qui compte ».