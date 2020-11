Barry Callebaut: ventes annuelles en baisse après le choc du confinement sur le chocolat

Dans la zone Europe Moyen-Orient et Afrique, le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année a diminué de 0,9% grâce un redressement au fur et à mesure de la réouverture de l'économie pour ses activités gourmet et spécialités et une reprise rapide de la demande des clients industriels, a détaillé le groupe qui fournit les géants du secteur tels que Unilever, Nestlé ou Mondelez.

La baisse de chiffres d'affaires en monnaies locales s'est limitée à 1,2% pour la zone Amériques, tandis que la région Asie-Pacifique, un de ses grands axes de croissance, a enregistré une progression de 1,2%.

Son directeur général, le Français Antoine de Saint-Affrique, a évoqué de "très bons résultats" au regard "d'une période sans précédent" dans le communiqué détaillant ces résultats. "Bien que les marchés soient encore volatils", a-t-il reconnu, il s'est dit "confiant" sur les objectifs du groupe à moyen terme.

Pour les trois prochains exercices, le chocolatier zurichois vise notamment une croissance du volume de 5% à 7%.