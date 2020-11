Un goal puis un tir au but réussi: la prestation cinq étoiles de Marouane Fellaini en Chine (vidéo)

21, c’est le nombre de minutes qu’il a fallu à Marouane Fellaini pour inscrire un but très important avec son club chinois du Shandong Luneng face au Chongqing Dangdai. Ce match s’est terminé sur le score de 2-1, synonyme de tirs au but. En effet, Chongqing Dangdai avait remporté la manche aller avec un but d’écart (4-3).

C’est donc lors de cet exercice décisif que le succès s’est décidé. Et, une fois encore, c’est Fellaini qui a montré la direction à suivre à ses couleurs, son envoi en début de session faisant mouche. Finalement, le Shandong Luneng a gagné 4-3 et monte ainsi à la 5e place d’une Chinese Super League raccourcie.