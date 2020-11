Son objectif avec les Diables rouges, la rivalité avec la France…: Michy Batshuayi à cœur ouvert (vidéos)

Actuellement en sélection, Michy Batshuayi prépare le triptyque des Diables rouges. En effet, la Belgique reçoit la Suisse en match amical ce mercredi soir (20h45), une rencontre disputée en prélude aux deux derniers matchs en Ligue des Nations, dimanche contre l’Angleterre et le mercredi 18 novembre face au Danemark. Les trois rencontres auront lieu au stade Den Dreef à Louvain et seront jouées à huis clos.

L’attaquant de Crystal Palace a également accepté de se confier au micro de nos confrères de RTL Sport. Un long entretien à coeur ouvert… Batshuayi explique avoir notamment avec Roberto Martinez « la confiance que je suis peut-être encore en train de chercher en club ». « Venir ici, c’est une bouffée d’énergie », ajoute-t-il.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est toujours motivé lorsqu’il retrouve les Diables rouges ! « Je veux gagner un titre avec l’équipe nationale. J’en rêve. On doit rentrer en Belgique avec quelque chose après l’Euro. Ce serait notre plus grand regret si ce n’était pas le cas parce qu’on a une génération dorée ».