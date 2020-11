Australie: 828 accusations après la découverte d’un réseau global d’exploitation infantile

La police australienne a mené une vaste enquête qui a permis de découvrir un réseau d’exploitation infantile, menant à 17 arrestations en Australie et aux USA et à plus de 800 accusations. Les infractions présumées portent entre autres sur la production ou le partage de contenu d’abus d’enfants au sein d’un réseau en ligne composés de ressortissants australiens et d’autres pays.

Les 46 mineurs victimes étaient âgés de 16 mois à 15 ans, pour une moyenne d’âge de 8 ans. Des infractions au bien-être animal ont aussi été détectées sur quatre animaux.