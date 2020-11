Toni Kroos attaque la FIFA et l’UEFA: «Les nouvelles compétitions sont faites pour aspirer tout l’argent possible»

Toni Kroos s’est affiché très remonté contre la FIFA et l’UEFA, notamment à cause des nouvelles compétitions crées par les deux instances, sans aucune consultation des joueurs. De la Nations League au projet du Superligue européenne, l’international Allemand a poussé son coup de gueule, dans un podcast qu’il animait avec son frère Felix.

« En fin de compte, avec toutes ces choses supplémentaires qui sont inventées, nous (les joueurs) ne sommes que les marionnettes de la FIFA et de l’UEFA », dénonce-t-il du fait que les joueurs n’ont plus leur mot à dire, dans des propos rapportés par Bild. Il estime d’ailleurs que ces nouvelles compétitions servent à « aspirer tout l’argent possible, mais aussi l’énergie de chaque joueur », dû à la multiplication du nombre de matches dans le calendrier.

« C’est bien de laisser certaines choses en place quand elles sont bonnes », explique-t-il pour s’opposer à l’idée d’une Superligue fermée entre les plus gros clubs Européens.