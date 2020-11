Restructuration enclenchée chez Sudpresse, le Vlan principalement touché

La restructuration concerne principalement une vingtaine de monteurs en page actifs au Vlan, a précisé M. Leerschool. Cinq ou six journalistes en fin de carrière sont également concernés. L'intention de la direction est d'opérer des départs à la prépension pour ces travailleurs de 59 ans et plus, "déjà à mi-temps et demandeurs" et de les remplacer par des profils davantage axés sur le digital.

"Il n'y aura pas de problèmes sociaux", a assuré le directeur général.

Un nouveau conseil d'entreprise est convoqué le 17 novembre.