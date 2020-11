Premier League: l’hécatombe se poursuit dans la défense de Liverpool, qui perd Joe Gomez sur blessure

Déjà victime de gros problèmes en défense, Liverpool a appris que Joe Gomez a quitté l’entraînement de l’équipe nationale anglaise mercredi. Selon divers médias britanniques, le défenseur a été sérieusement blessé. L’Angleterre rencontrera les Diables Rouges dimanche à Louvain, lors de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Jeudi, les Anglais affronteront l’Irlande en amical.

Liverpool et la fédération anglaise (FA) n’ont pas encore communiqué au sujet de la blessure de Gomez. L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, n’avait déjà plus que quelques défenseurs opérationnels après la perte de Virgil van Dijk, Fabinho et Trent Alexander-Arnold.

Après huit journées, les Reds, champions en titre, sont troisièmes avec dix-sept points, un de moins que Leicester City. Le week-end dernier, Liverpool a fait match nul 1-1 à Manchester City.