Maxime Prévot sur les monuments aux morts dégradés à Namur: «Les gilets jaunes ont perdu leur honneur»

«Guerre à la guerre» et «Mort aux industries», peut-on lire sur les différents monuments ce 11 novembre, jour de l’Armistice. Des tags représentent également le A cerclé des anarchistes ainsi que le symbole «Peace and love».

Quatre monuments aux morts de Namur ont été dégradés dans la nuit de lundi à mardi par des «Gilets jaunes et autres militants révolutionnaires», a indiqué mercredi le bourgmestre, Maxime Prévot, confirmant une information de L’Avenir.

Des volontaires pour nettoyer

«Salir ainsi la mémoire des anciens combattants et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nos libertés, ça me heurte profondément», a réagi Maxime Prévot. «Les Gilets jaunes n’avaient déjà pas beaucoup de crédit avant cela, ils ont définitivement perdu le peu qu’il leur restait. Et leur honneur aussi.»

Mercredi après-midi, un père et ses trois enfants sont venus nettoyer le monument aux Héros de la province, situé au pied de la Citadelle, face au pont de l’Evêché. «Quand j’ai vu cela dans les médias, j’ai été horrifié», a-t-il expliqué. «Je veux montrer à mes enfants qu’il faut respecter celles et ceux qui ont combattu pour nous permettre d’être libres. Venir nettoyer ce monument avec eux était donc très important à mes yeux.»