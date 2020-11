Les Diables rouges affrontent la Suisse en amical avec un onze complètement remanié, première cap pour Lukebakio (direct à 20h45)

Après plus de sept années de bons et loyaux services pour la maison zébrée, Stergos Marinos est reparti se ressourcer dans sa Grèce natale, presque dans l’indifférence, la situation sanitaire ne l’aidant pas à profiter d’adieux qu’il aurait mérités. Le guerrier grec, « Malaka » ou encore « File mou » comme l’appelaient certains de ses camarades de vestiaire, n’en garde pas moins de bons souvenirs du club où il a passé le plus de temps dans sa vie, lui qui, à 33 ans, n’est clairement pas décidé à raccrocher les crampons.