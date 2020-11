Les Diables rouges s’imposent face à la Suisse grâce à un doublé de Michy Batshuayi (2-1, vidéos)

Assez brouillons en première période, les Diables égalisaient au début de la 2e mi-temps : servi par Tielemans, monté au jeu au repos, Batshuayi fit 1-1 à la 49e minute.

L’attaquant de Crystal Palace doublait la marque à la 70e minute, plaçant les Diables aux commandes : 2-1, score final.

Il s’agissait du dernier match amical de l’année pour les Diables, qui vont désormais receoie coup sur coup l’Angleterre et le Danemark les 15 et 18 novembre lors des deux dernières journées de la Ligue des Nations, également à huis clos à Louvain. En tête de son groupe avec 9 points, 2 de plus que ses deux prochains adversaires, les Diables sont bien placés pour se hisser cette fois dans le Final Four de la Ligue des Nations. Il y a deux ans, c’est une déroute 5-2 en Suisse qui avait privé les Belges du dernier carré de la Ligue des Nations.

Les faits du match :

12’ : But de Mehmedi ! Lancé en profondeur sur le flanc gauche, il bénéficie de la mauvaise intervention de Bornauw pour tromper Mignolet d’un tir croisé du pied droit. (0-1, 12e)

27’ : Mehmedi est à deux doigts de réaliser le doublé ! Sur un centre venu de la droite, Gavranovic remise de la tête sur son équipier qui voit son tir à bout portant contré par Mignolet qui avait bien fermé l’angle. On était tout proche du 2/0 sur cette action.

43 : Enfin une action chaud pour la Belgique avec ce centre de Praet boxé de manière aérienne par Mvogo alors que Batshuayi rodé dans les parages ! Derrière, Lukebakio a tenté de reprendre ce ballon mais sa frappe a fui le cadre.

49’ : But de Batshuayi ! Récupération très haute de Tielemans qui glisse ce ballon à Batshuayi. Ce dernier efface le défenseur sur un crocher avant de conclure du pied gauche ! (1-1, 49e)

63’ : Widmer oblige Mignolet à la parade sur une frappe du pied droit en extension ! Le portier détourne des deux poings en corner.

70’ : Le doublé pour Batshuayi ! Le centre de Lukebakio termine au second poteau où Foket remise sur Batshuayi. Dos au but, l’attaquant contrôle et frappe du pied droit en pivot. Ce tir tendu est imparable pour Mvogo… (2-1, 70e)

Le direct commenté