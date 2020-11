Coronavirus - Au tour du Colruyt de Seraing de faire grève jeudi (syndicat)

Cette énième grève tournante survient après d'autres mouvements de grogne similaires ayant touché d'autres magasins Colruyt, principalement en région liégeoise (Herve, Fléron, Chênée, Jemeppe...).

Les travailleurs réclament une augmentation de quatre euros des chèques-repas, une demi-heure de récupération supplémentaire par jour, l'interdiction des sacs afin de limiter les risques de contamination et l'application de la Convention collective de travail 104, qui permet aux plus de 45 ans d'avoir plus de temps de récupération. Autant de mesures, adoptées au printemps, mais qui ont été suspendues depuis le 30 juin, selon le Setca Verviers.

"Mercredi dernier, un protocole d'accord entre Comeos (l'organisation du secteur du commerce, NDLR) et plusieurs enseignes de la grande distribution a vu le jour. Et ce lundi a eu lieu une rencontre entre les syndicats et la direction du Colruyt. Mais pour les travailleurs, les accords proposés ne sont pas encore satisfaisants", souligne-t-on au Setca Liège.

"Sans gestes supplémentaires de la direction le mouvement pourrait prendre de l'ampleur dans les jours à venir", met encore en garde le syndicat socialiste.