Diego Maradona est autorisé à quitter l’hôpital pour un centre de revalidation

La semaine dernière, quelques jours après son 60e anniversaire, Maradona a été admis dans un hôpital de La Plata. Il présentait des symptômes d’anémie et de déshydratation. Mais un scanner a révélé un caillot de sang entre son cerveau et son crâne et il a été opéré d’urgence.

Mardi, le docteur Leopoldo Luque a donné d’excellentes nouvelles. «Diego a très envie de sortir et nous sommes en train d’évaluer s’il pourrait effectivement le faire mercredi, cela dépendra de ses paramètres médicaux, mais pour l’instant son évolution est très bonne».

Son avocat a donné des précisions ce mercredi. «Il est entier, il veut se retaper, Maradona est là pour encore un moment. Il pourrait sortir ce mercredi mais je ne sais pas à quel moment. Diego a vécu le pire moment de sa vie. C’est un miracle que cet hématome sous-dural, qui aurait pu lui coûter la vie, ait été détecté».